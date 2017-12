Protagonista di un avvio deludente con la maglia dell'Inter, Dalbert ha parlato a Premium Sport del suo momento: "Dopo un inizio di stagione complicato, adesso va tutto bene. Il calcio italiano è molto tattico, diverso da tutto gli altri in cui ho giocato. Adattarsi non è facile, specie in un club glorioso come quello interista. Voglio migliorare ancora e soddisfare le richieste di Spalletti, siamo una squadra forte, che non deve accontentarsi. Vogliamo fare bene, già a partire da sabato. L'obiettivo è la Champions League, habitat naturale per un club come l'Inter".