A ottobre in Cina c'è il congresso nazionale del partito comunista. Inoltre il governo cinese emanerà una sorta di lista nera, elencando le aziende che violano le restrizioni statali sugli investimenti "irrazionali" all'estero nei settori immobiliare, di intrattenimento e sportivo.



BLACK LIST - Secondo fonti del quotidiano China Daily riportate dall'agenzia di stampa internazionale Reuters, tra le aziende finite sotto la lente del governo cinese ci sarebbero anche i gruppi Wanda e Suning, quest'ultimo azionista di maggioranza dell'Inter.



PUNIZIONI - Il responsabile della commissione nazionale cinese per lo sviluppo e le riforme, Huanteng ha spiegato: "Le aziende citate nella lista nera potranno continuare a investire all'estero, ma saranno punite in quanto considerate 'disonorevoli' nei confronti egli enti regolatori".



OTTIMISMO - In ogni caso la famiglia Zhang si dice tranquilla, convinta che la vicenda non causerà problemi all'Inter.