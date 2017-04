L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Ivan Perisic e spiega come per il calciatore croato ci sia una big di Premier disposta a versare 50 milioni di euro nelle casse nerazzurre.



A CACCIA DEL DECIMO GOL - "Oltre ai gol di Mauro Icardi servirà ritrovare anche quelli di Perisic. Il croato non segna da un mese dopo la doppietta di Cagliari del 5 marzo. Con quella è salito a 9 e la mira si è spostata sulla doppia cifra che in campionato gli manca dalla stagione 2013-14 quando giocava con il Wolfsburg. Curioso come nelle due partite successive alla trasferta sarda l’Inter abbia segnato altri 9 gol tra Atalanta e Torino e lui non abbia firmato nessuno di quelli. E’ come se avesse abbassato i giri del suo motore, scalando una marcia. Se contro i bergamaschi tutto sommato è stato ininfluente, contro i granata sarebbe servita una convinzione maggiore. Specialmente nell’ultimo quarto d’ora, quando il croato ha avuto tre occasioni per effettuare il sorpasso sbagliandone una dopo l’altra come se stesse scartando caramelle di dubbio gusto. Alla fine ha chiesto scusa ai tifosi nerazzurri".



50 MILIONI DAL MERCATO - "Impermeabile a complimenti e critiche, Perisic non si cura dei movimenti intorno al suo futuro. Sono già arrivate alle orecchie del d.s. Piero Ausilio diverse manifestazioni di interesse per lui. Precise intenzioni di essere pronti a mettere sul tavolo 50 milioni per lui nella prossima estate, specialmente provenienti dalla Premier League. Il muro nerazzurro però non balla perché la famiglia Zhang è pienamente convinta del fatto che Ivan rappresenti una dei punti di appoggio della creatura interista futura. Pagato 17 milioni più bonus nell’estate del 2015, ha un accordo in scadenza nel 2020 e venderlo per 50 milioni vorrebbe dire totalizzare una plusvalenza di circa 40. Ma l’aspetto economico non è una questione essenziale per la proprietà. A Mister Zhang sarà sufficiente spostare il discorso del fair play finanziario su altri giocatori, come Ever Banega e Marcelo Brozovic, per chiudere il bilancio corrente dentro i limiti richiesti dalla Uefa. Stasera la cavalcata riprende: c’è la sfida con la Samp, prima «vittima» italiana di Ivan nell’ottobre del 2015 al Ferraris".