Una certezza, che potrebbe cambiare a fine stagione. L'Inter non ha nessuna intenzione di cedere Milan Skriniar, difensore centrale slovacco prelevato neanche un anno fa dalla Sampdoria. Questione di equilibri e impermeabilità, che l'ex Zilina è in grado di dare, questione di prospettiva, visto che Skriniar è un classe 1995 e ha grandi margini di miglioramento. Per questo motivo a gennaio Sabatini e Ausilio hanno rifiutato un'offerta di circa 60 milioni di euro del Manchester City, il quale ha poi ripiegato su Laporte dell'Athletic Bilbao, lo scenario a giugno potrebbe però cambiare.



CARTA DE VRIJ - L'ultima finestra di mercato non ha lasciato spazio ad interpretazioni, l'Inter può rinforzarsi ma deve tenere a posto i conti. In quest'ottica diventa fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League, senza la quale potrebbe partire un pezzo pregiato. E Skriniar fa parte di questa categoria. Le offerte non mancano, l'ultima in ordine di tempo, secondo quanto scrive la stampa spagnola, è quella del Barcellona, pronto a sborsare 80 milioni per portarlo in Catalogna. Tutto è rimandato a fine maggio, quando la classifica sarà definita e i piani per la prossima stagione saranno più chiari, l'Inter però non vuole farsi trovare impreparata. Da tempo parla con l'entourage di de Vrij, che nonostante le rassicurazioni di Tare non ha ancora rinnovato con la Lazio. L'olandese è la prima scelta, anche per Spalletti.