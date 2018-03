Conto alla rovescia. Mancano meno di 24 ore al derby e in casa Inter sale la tensione. A San Siro (praticamente tutto esaurito) domenica sera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Il Milan è assetato di vendetta dopo il 3-2 dell'andata per cercare di risalire a -4 punti in classifica dai nerazzurri. Gattuso conferma la formazione tipo.



ASSI NELLA MANICA - Spalletti ritrova Icardi, autore della tripletta decisiva all'andata. Il capitano sarà affiancato da Candreva e Perisic, con Karamoh in panchina come asso nella manica da giocare a gara in corso per spaccare la partita. Lo stesso discorso vale per Rafinha. Unico dubbio di formazione nel ruolo di trequartista, dove c'è un ballottaggio tra Brozovic e Borja Valero.



PROBABILI FORMAZIONI

Milan-Inter

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Candreva, Brozovic (Borja Valero), Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Arbitro: Di Bello.