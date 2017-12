L'Inter deve puntellare la rosa ma la sessione invernale di mercato non sarà semplice per Sabatini e Ausilio, che nel frattempo sondano diverse possibilità con l’unico obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Le lacune sembrano ormai chiare e il fatto che negli ultimi 510’ di gioco l’Inter abbia realizzato un solo gol aiuta a capire come occorra aggiungere qualità lì davanti. All’Inter, scrive il Corriere dello Sport, servono un esterno e un trequartista, ma lo stesso quotidiano spiega come non sia semplice - per i nerazzurri - trattare con PSG e Manchester United per Pastore e Mkhitaryan. Da corso Vittorio Emanuele non hanno ancora smesso di pensare neanche a Ramires, ma per il brasiliano tarda ad arrivare il sì dalla Cina, mentre Teixeira è considerato più una seconda punta che un trequartista vero e proprio.



DEULOFEU IL NOME PIU' CALDO - Sempre secondo il Corriere dello Sport, tra i vari nomi accostati all’Inter in questi giorni, quello più caldo sarebbe sempre Deulofeu. Ausilio e Sabatini stanno cercando di capire se sarà possibile ottenere dal Barcellona il prestito del calciatore, convinti del fatto che l’ex rossonero possa dare a Spalletti una bella mano nella seconda parte di stagione.