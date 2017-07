L'Inter sta continuando a trattare con il Manchester United per la cessione di Ivan Perisic; il croato è valutato 50 milioni di euro, cifra dalla quale i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di scendere. I Red Devils sono arrivati ad offrire 45 milioni di euro, cifra che non fa vacillare i nerazzurri. All'uscita di Perisic è legato anche l'arrivo di Angel Di Maria, per il quale Suning è disposta a mettere sul piatto la stessa cifra che sarà incassata per Perisic: 50 milioni.