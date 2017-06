Il terzino sinistro classe '93 del Barcellona Lucas Digne, accostato all'Inter, ha parlato a Omnisport: "Voglio fare parte del progetto futuro del club e non sono intenzionato a partire". Il difensore si vuole mettere in gioco con il nuovo allenatore Valverde per conquistarsi il posto in squadra iniziando da subito a lavorare duro. Digne è consapevole di essere in uno dei migliori club al mondo dove lo spazio è chiuso dai tanti campioni in rosa ma vuole fare parte lo stesso della prossima generazione del Barca con l'Inter che si allontana sempre di più.