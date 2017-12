Sabatini vorrebbe investire subito e vendere a giugno, Zhang non concede il permesso e prosegue con la solita linea: si compra dopo aver venduto. Questa la sintesi della Gazzetta dello Sport che spiega come senza un adeguato mercato in entrata in nerazzurri dovrebbero abbassare l'asticella delle ambizioni.



“Suning continua a fronteggiare i paletti del fairplay finanziario con la strategia della totale austerity (si spende solo ciò che s’incassa), Sabatini e Ausilio vorrebbero invece investire subito per alzare il valore della rosa e vendere quindi a giugno con maggiore facilità. Linee logiche entrambe, sia chiaro, ma nel caso in cui la proprietà confermasse la propria posizione sarebbe allora il caso di abbassare, anche ufficialmente, l’asticella delle ambizioni”.