Domani Ausilio incontrerà Donato Di Campli, agente di Mamadou Coulibaly, difensore del Pescara su cui i nerazzurri hanno concentrato il proprio interesse da diverso tempo. La società di corso Vittorio Emanuele ha già trovato l'accordo con gli abruzzesi, manca, però, l'intesa con il calciatore. L'idea dell'Inter era quella di portare a Milano il classe '99 per poi metterlo a disposizione di Stefano Vecchi, ma questa ipotesi non piace a Coulibaly, che dopo l'esordio in Serie A non vorrebbe compiere passi indietro. Per questo motivo l'Inter incontrerà domani l'agente del calciatore, con l'intenzione di trovare una via che soddisfi entrambi.