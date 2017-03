L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la gara tra Inter e Cagliari e spiega come i nerazzurri, nelle abituali vesti da 4-2-3-1, abbia nuovamente ritrovato la propria anima.



"Dopo aver forzato la squadra contro la Roma, e aver rimediato una dolorosa sconfitta, Pioli ha rimesso le cose al loro posto. L’Inter si sente a casa col 4-2-3-1, attacca e difende compatta e anche in Sardegna, in un primo tempo non strapieno di gioco, ha comunque tenuto bene il campo. Banega si è preso la scena con il gol, l’assist e le giocate, Perisic ha sfondato a ripetizione dalla parte di Isla, Candreva è rimasto sempre dentro il gioco, con efficacia e insistenza più che con qualità, insomma tornava tutto".