L'Inter non stacca la spina e guarda diretta alla trasferta di Bergamo. Gli uomini di Spalletti, che vogliono reagire all'immeritata sconfitta di Torino, si sono allenati oggi in seduta doppia ad Appiano Gentile. Per i nerazzurri prima lavoro in palestra e poi sul campo, dove si sono esibiti in una partitella ad alta intensità a campo ridotto.