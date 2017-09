Luciano Spalletti continua il proprio lavoro per preparare al meglio la sfida che domenica vedrà l'Inter affrontare il Genoa a San Siro. L'allenatore toscano non ha dubbi in difesa dove insieme agli insostituibili Miranda e Skriniar agiranno nuovamente D'Ambrosio e Dalbert. Due, invece i cambi programmati rispetto all'11 sceso in campo con il Bologna da centrocampo in su. Siederanno in panchina per rifiatare sia Antonio Candreva che Joao Mario. Al loro posto spazio per due fra Gagliardini, Brozovic ed Eder ma è da decifrare chi agirà largo a destra e chi alle spalle di Icardi (nel caso di Gagliardini si alzerebbe Vecino sulla trequarti) che insieme a Perisic sarà confermatissimo.



Ecco la probabile formazione:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Dalbert; Vecino, Borja Valero; Brozovic, Eder, Perisic; Icardi.