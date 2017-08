Aumenta la fila per Jovetic. Ieri il suo agente Ramadani sarebbe volato a Siviglia per capire da vicino fino a quanto gli andalusi desiderano nuovamente l'attaccante montenegrino. L'Inter chiede 13 milioni, gli spagnoli arrivano a 8 e nemmeno la qualificazione alla fase a gironi della Champions sembra averli resi più aperti. Lo stipendio, poi, non è un dettaglio con gli oltre 3 milioni che Stevan percepirebbe dall'Inter fino al 2019. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, su Jovetic però nelle scorse ore hanno mosso passi importanti il Porto e lo Spartak Mosca di Massimo Carrera. Quest’ultimo, infatti, si starebbe premunendo in caso di rifiuto definitivo di Niang del Milan che avrebbe fatto perdere la pazienza al club russo.