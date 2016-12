Non solo un centrocampista centrale. L'Inter continua a lavorare anche per un rinforzo per le fasce. La ricerca del direttore sportivo Piero Ausilio si sta incentrando su profili italiani e accessibili a costi contenuti come, secondo il Corriere dello Sport, Domenico Criscito e Matteo Darmian i terzini rispettivamente di Zenit San Pietroburgo e Manchester United