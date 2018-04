Quella di Torino è una sconfitta dura da digerire per l'Inter, che già si vedeva terza e che invece a 7 giornate dalla fine del campionato si vede adesso quinta in classifica. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il sorpasso è riuscito, sì, ma alla Lazio. Mentre l’Inter ha fatto un passo indietro, psicologicamente addirittura due: perché ormai pensava di mettersi la Roma alle spalle. Tutto il contrario. Le parate di Sirigu per una volta sono state più decisive dei gol di Icardi, e Ljajic un «ex» letale che ha firmato l’1-0. Il Toro è sembrato irriducibile, equilibrato, cinico, l’Inter anche sfortunata, dentro una di quelle giornate in cui la palla non entra mai. Adesso tutto si complica, anche se sotto il vestito della sconfitta c’è qualcosa. La delusione è forte, perché sembrava davvero il giorno del terzo posto, dopo l’inatteso k.o. giallorosso: invece l’Inter adesso è quinta in classifica, teoricamente fuori dalla Champions. Ma a 7 giornate dalla fine tutto è possibile”.