Due preoccupazioni nella testa di Luciano Spalletti: il cammino casalingo della Samp e gli stenti mostrati dalla sua Inter in trasferta. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“A occupare i pensieri della testa di Spalletti ci sono due strisce agli antipodi per quanto riguarda Inter e Samp quest’anno. La squadra di Giampaolo, fin dal principio del campionato, ha mostrato di avere due facce abbastanza distinte fra le partite in casa e quelle in trasferta. I doriani hanno vinto 10 volte su 14 al Ferraris, perdendo solo due volte (tra l’altro consecutive, a dicembre, contro Lazio e Sassuolo): battute tra le altre Milan, Atalanta e Juve, pareggio con la Roma. L’Inter, invece, lontano da San Siro non vince dal 25 novembre (3-1 a Cagliari). Dopo quella data, tre pareggi (Juve, Fiorentina e Spal) e due sconfitte (Sassuolo e Genoa). Domenica saranno trascorsi 113 giorni dall’ultimo successo esterno. Una latitanza che ormai si può definire pericolosissima. In una lunga volata così tirata per un posto in Champions, è difficile tenere il passo delle avversarie se non si riesce a vincere anche fuori casa. Basare tutte le proprie speranze sul fattore-Meazza rischia di limitare le ambizioni di Spalletti, della squadra e della società”.