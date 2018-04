Non ci sono dubbi sul buon impatto di Rafinha nel campionato italiano, ma ad oggi non ci sono certezze circa il suo riscatto da parte dell'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la società nerazzurra miri ad avere uno sconto dal Barcellona.



“Rafinha vorrebbe restare all’Inter e l’Inter vorrebbe trattenere Rafinha fino al 2022. Scritto così, sembra un matrimonio scontato. Ecco, appunto «scontato» sarà il termine che potrà rendere il matrimonio definitivo. Perché l’Inter punterà proprio su uno sconto dai 35 milioni più 3 di bonus (in caso di qualificazione Champions) per riscattare definitivamente Rafinha dal Barcellona. Oppure su un prestito con diritto di riscatto. Condizioni che verranno messe sul tavolo dal d.s. Piero Ausilio tra un mese circa, quando il campionato sarà finito. Prima, sembra impossibile. Perché una della clausole che deve avverarsi è la qualificazione in Champions. Possibilità che difficilmente si verificherà se non a campionato terminato”.