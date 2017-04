Il Torino è rassegnato a perdere Joe Hart: il portiere inglese, attualmente in prestito dal Manchester City, tornerà in patria a fine stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club granata deve decidere se dare fiducia al giovane serbo Vanja Milinkovic-Savic (fratello minore del centrocampista della Lazio) oppure se cercare di prendere il polacco Skorupski, in forza all'Empoli ma di proprietà della Roma. Padelli, in scadenza di contratto, è richiesto da Inter e Atalanta.