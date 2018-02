Una partita altalenante e confusionaria, una delle sue che, anche questa volta, non è stata digerita e presa di buon occhio dai tifosi dell'Inter presenti a San Siro contro il Bologna. Marcelo Brozovic, questa volta, non ha mandato giù il boccone amaro e ha risposto per le rime all'ingerente pubblico nerazzurro con un applauso ironico purtroppo per lui immortalato anche dalle telecamere.SPALLETTI PENSA ALL'ESCLUSIONE - Purtroppo per lui perchè, come spiegato da Spalletti nel post partita, all'Inter dello spogliatoio nerazzurro tutti i giocatori rispettano e sono tenuti a rispettare un codice comportamentale importante e che per questi gesti verso il pubblico possono portare all'esclusione: "Allenatore e società devono fare regole riconoscibili e chi non le rispetta si autoesclude. Ma non perché lo punisco, ma perché lui non sta dentro i comportamenti definiti dal gruppo" ( LEGGI QUI TUTTE LE PAROLE DI SPALLETTI . La crescita diè costante (e la doppia seduta di allenamenti programmata per martedì e giovedì spinge per un incremento della condizione atletica di tutta la squadra), il nuovo ruolo ditoglie spazi a centrocampo e il rientro diporterà Spalletti ad una variazione tattica sull'attuale 4-2-3-1. Per questo il futuro di Brozovic potrebbe essere a lungo sulla panchina nerazzurra, rimpiangendolo scorso inverno, con la cessione agli andalusi bloccata, questa sì una beffa, proprio da Spalletti.