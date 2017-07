Niente Italia per Yann Karamoh: l'ala classe '98, in scadenza nel 2018, era stato cercato con insistenza da Fiorentina e Inter che, secondo L'Equipe, aveva recapitato al Caen un'offerta da 3 milioni di euro. Nulla da fare però, perché come riferito sempre dall'autorevole quotidiano francese il Saint-Etienne ha trovato un'intesa con il Caen sulla base di 8 milioni di euro, manca solo il sì del giocatore per completare l'operazione.