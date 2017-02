Il primo luglio, data ufficiale in cui riaprirà il calciomercato, è ancora lontano. Eppure l'Inter ha già completato la sua prima cessione e molto probabilmente a breve ne concluderà un'altra. Le due operazioni riguardano Juan Jesus e Stevan Jovetic, due giocatori fuori dal progetto nerazzurro, che possono portare nelle casse del club di corso Vittorio Emanuele oltre 20 milioni di euro.



8 MILIONI DA JESUS - Ceduto in prestito oneroso per 2 milioni di euro, nell'operazione che ha portato il difensore brasiliano alla Roma era previsto l'obbligo di riscatto se al primo febbraio la squadra allenata da Luciano Spalletti non si fosse trovata nelle ultime tre posizioni di classifica. Una condizione che puntualmente non si è verificata e porterà quindi i giallorossi a versare altri 8 milioni di euro all'Inter.



RINASCE JOJO - Saranno invece 14 i milioni che il Siviglia dovrà pagare se vorrà riscattare Stevan Jovetic. Dal suo arrivo in Andalusia Jojo sembra tornato quello dei tempi della Fiorentina, dai due gol nel giro di tre giorni segnati al Real Madrid alla grande prestazione, condita da un assist all'ex Sampdoria Correa, con cui ieri la squadra di Sampaoli ha battuto il Leicester in Champions League. Una vera e propria rigenerazione, quella dell'attaccante montenegrino, che sta sempre più convincendo il club spagnolo a esercitare il diritto di riscatto in vista della prossima estate. Juan Jesus e Jovetic, due meteore con la maglia nerazzurra, due pedine pregiate sul mercato. Per la gioia dell'Inter, pronta a monetizzare da queste due partenze.



