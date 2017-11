La strategia dell'Inter per il mercato di gennaio è chiara: arriverà un centrocampista (Ramires sempre in pole position) e, se ci sarà un'occasione, un difensore centrale che possa dare un'alternativa a Milan Skriniar e Joao Miranda. I paletti imposti dal Fair-play finanziario costringeranno però a delle spese contenute, con Suning che dovrà rimandare a fine stagione i colpi che ha in mente per rinforzare in maniera decisa la rosa di Luciano Spalletti.



IL DOPO MIRANDA - Tra questi, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, c'è anche José Maria Gimenez. Seguito già in passato dai nerazzurri (oltre che dalla Juventus), l'uruguaiano dell'Atletico Madrid andrebbe a prendere il posto di un altro difensore arrivato dai Colchoneros, Miranda, nella formazione interista del prossimo anno. Ufficialmente il classe '95 è in scadenza di contratto a giugno, ma dalla Spagna assicurano che ha da poco rinnovato fino al 2020, con clausola rescissoria fissata a 65 milioni di euro. Una cifra alta, che l'Inter proverà ad abbassare in estate puntando sulla voglia di Gimenez di giocare titolare e su uno sponsor d'eccezione: Matias Vecino, suo connazionale e compagno con la maglia della Celeste.