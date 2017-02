La condizione è in crescita, le giocate ci sono sempre state, ma Domenico Berardi continua a fallire gli appuntamenti più importanti. La stagione altalenante del Sassuolo coincide con il rendimento della propria stellina che, complice l'infortunio di inizio anno, non sta riuscendo a confermarsi ai livelli da tutti attesi.



L'ANNO DEI '94? NON PER LUI - La Serie A 2016/17 ha avuto il merito di riscoprire un'annata, quella del 1994, ricca di talento e che dà alla Nazionale italiana un futuro che potrà essere roseo. Gagliardini a Caldara, ma anche Conti e soprattutto Bernardeschi stanno vivendo sul campo la definitiva consacrazione. Giocatori da tutti ritenuti dal talento assoluto e che finalmente stanno raggiungendo la completa maturazione alla soglia dei 23 anni. Fra tutti i '94 del campionato, tuttavia, Berardi era colui che partiva ad inizio stagione con un grande margine.



NON E' ANCORA PRONTO - La passata annata Berardi è stato infatti il trascinatore del Sassuolo nella cavalcata al sesto posto in Europa League e ha chiuso con 8 gol e 8 assist all'attivo. Da lui, accusato di avere troppo spesso atteggiamenti sopra le righe (solo nella passata stagione ha infatti rimediato 10 cartellini gialli e un'espulsione che gli è costata due giornate di squalifica) ci si attendeva il salto di qualità definitivo che, però, non è ancora arrivato. L'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte di stagione non è un alibi che oggi, a 2 mesi dal rientro, può essere preso in considerazione. Berardi è ancora il giocatore più pericoloso della formazione neroverde, ma non sta mostrando quella maturazione necessaria nei momenti decisivi.



INTER E JUVE GUARDANO ALTROVE - Il rigore sbagliato contro Donnarumma è una delle riprove di un percorso di crescita ancora non completo. Anche gli osservatori di mercato se ne sono accorti tanto che Inter e Juventus, le due principali pretendenti per Berardi in estate, si stanno guardando attorno e hanno virato le proprie attenzioni più su Bernardeschi che non su di lui. Un segnale chiaro, anche per l'attaccante calabrese. Mancano circa 3 mesi alla fine del campionato, arriverà la svolta decisiva nella sua carriera?