Inter e Juve non hanno mai del tutto abbandonato l'idea di portare in Italia il centrocampista del Paris Saint Germain, Adrien Rabiot. Il francese classe '95 è stato più volte vicino all'approdo in Serie A con i contatti con la madre agente che lo avevano avvicinato prima ai bianconeri e poi ai nerazzurri prima di firmare l'ultimo rinnovo di contratto.



Intercettato da Sky Sport al termine dell'allenamento pomeridiano del Paris Saint Germain, Rabiot non ha voluto chiudere ad un futuro in Italia confermando però la volontà, al momento di restare a Parigi: "Se posso trasferirimi in Serie A? In futuro può essere un'idea, certo. Ora però io sto bene a Parigi".