Inter e Juventus hanno messo nel mirino Lincoln Correa Dos Santos, attaccante classe 2001 del Flamengo. Intervistato da FcInterNews.it, il suo agente Frederico Pena ha raccontato chi è il ragazzo e parlato del suo futuro: "Un centravanti moderno. Finalizzatore d'area. Che però è molto mobile e può contare su tecnica e forza. Non gioca solo dentro l'area di rigore. Esce per partecipare al gioco della squadra, aiutare i compagni, dribblare eccetera. È un numero 9 insomma. Per il modo di giocare somiglia a Falcao. Inter e Juve su di lui? A noi non è pervenuta nessuna richiesta ufficiale. Sappiamo dell'interesse per quello che viene riportato dalla stampa. Ha 16 anni. Ne compirà 18 nel dicembre del 2018. Questo significa che prima di quella data non lascerà il Brasile. Quindi almeno fino a gennaio del 2019 non potrà partire. Ha un grande futuro. Ecco perché il Flamengo ha inserito una clausola rescissoria di 30 milioni di euro".