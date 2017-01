Inter e Juventus si stanno dando battaglia sul mercato e stanno programmando in vista del prossimo giugno un colpo a centrocampo. Entrambi i club hanno messo nel proprio mirino Marco Verratti per cui l'esborso si aggirerà sopra i 70 milioni di euro, ma sia per l'Inter che per la Juventus può esserci, nel mercato italiano, una soluzione più economica rispetto al regista del PSG,



REGISTA? NON SEMPRE SERVE - Il centrocampista italiano è un regista classico, ma come dimostrato dall'innesto di Gagliardini nell'Inter, non sempre un regista puro può essere la soluzione ai problemi della linea mediana. Pensando ad un rinnovamento e un passaggio in pianta stabile al 4-3-1-2 per i bianconeri e al 4-2-3-1 per i nerazzurri, il ruolo del regista può essere sostituito dalla presenza di mezzali o centrocampisti, che sappiano mettersi in luce attraverso il movimento e il posizionamento fra le linee, e garantire sempre un passaggio pulito al portatore di palla.



VISTO CHE MILINKOVIC-SAVIC? - Un giocatore alla Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che nella capitale sta vivendo un periodo d'oro. Simone Inzaghi lo sta facendo crescere, gli sta dando grandissima fiducia tanto da renderlo un titolare inamovibile del suo 11. Su 19 presenze è stato titolare ben 16 volte con 5 gol e 4 assist all'attivo fra campionato e Coppa Italia. Un rendimento in netta crescita soprattutto nelle ultime 8 gare in cui ha all'attivo 4 gol e 2 assist. L'utilità del centrocampista serbo classe '93, tuttavia, si nota ancor di più nei dati non tangibili come i contrasti aerei vinti e i km percorsi. Nelle ultime due gare di campionato ha toccato i 13 km percorsi per partita e sono ben 12 i duelli aerei vinti contro l'Atalanta (un record per la Lazio). Un elemento aggiunto che Lotito è riuscito ad assicurarsi soltanto l'anno scorso per circa 9 milioni di euro. Ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2020 e ora il valore del suo cartellino è lievitato fino ad almeno 25 milioni. Un terzo del costo di Verratti, ma chi dei due converrebbe davvero prendere?