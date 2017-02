JUSTICE POUR THEO ! pic.twitter.com/qwmcOgwhCM — Geoffrey Kondogbia (@Geo_Kondogbia) 7 febbraio 2017

Il caso di, il giovane ragazzo parigino rimasto vittima di violenza da parte di 4 poliziotti nelle banlieu di, continua a fare scalpore sia in Francia, dove le periferie parigine stanno vivendo giornate di grande tensione. Auto incendiate, marce di protesta per una città che è tornata nel caos.Tutto è iniziato giovedì scorso, quando Theo, un 22enne residente nel quartiere Aulnay-sous-Bois, è stato fermato dalle forze dell’ordine per un controllo di identità poi sfociato in un diverbio.. L'aggressione è avvenuta sotto l'occhio di una telecamera e il video diffuso ha suscitato un’ondata di indignazione in tutto il Paese.Ora il giovane è stato operato per le ferite subite. I medici gli hanno prescritto fino a 60 giorni di convalescenza e in ospedale, come testimoniato dalle foto postate su i social network, il giovane Theo sta indossando una maglia. Il centrocampista franceseha chiesto attraverso il proprio profilo twitter che sia fatta giustizia pere la stessa proprietà nerazzurra, che è rimasta molto colpita dall'episodio,per assistere ad un allenamento o ad una partita della squadra.- Intanto la presidente del Fronte Nazionale francese, Marineha commentato: "Sono venuta a incontrare i poliziotti, che hanno bisogno di mezzi più efficienti e aiuti materiali, ma anche di un sostegno morale. L'inchiesta è appena iniziata, aspettiamo che la giustizia si pronunci. Troppo facile rallegrarsi quando i poliziotti ci difendono dal terrorismo, com'è successo pochi giorni fa al Louvre. E poi