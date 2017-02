L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza la sfida tra Inter ed Empoli e spiega come i nerazzurri siano stati soprattutto bravi a seppellire alcune tensioni generatesi nella gara di Torino.



"Nella palestra di Appiano era stata affissa in settimana un’impegnativa tabella Champions: chiedeva 13 vittorie nelle restanti 15 partite. Ammesso che 13 possano davvero bastare, visto il ritmo folle a cui si corre davanti, la prima è arrivata puntuale con l’Empoli. È il segno, da non sottovalutare, che l’Inter ha metabolizzato la sconfitta con la Juventus e i relativi veleni costruendo una partita solida di gambe, pensiero e risultato. Quella nerazzurra non è stata una gara perfetta e alcuni difetti si sono colti, soprattutto in individualità rivedibili come Ansaldi e D’Ambrosio, i cui limiti si conoscono, e Miranda, che invece sarebbe migliore di così. Però si sono viste anche molta sostanza e concentrazione sull’obiettivo".