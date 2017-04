Youri Tielemans è ricercatissimo. Un vero e proprio gioiello, così è considerato da anni il centrocampista dell'Anderlecht di cui vi abbiamo raccontato in settimana per il blitz dell'Inter, volata a Bruxelles per seguirlo da vicino nel pareggio contro il Manchester United, in Europa League. Ma l'assedio dei nerazzurri non è l'unico, il giocatore piace a tanti club: è un centrocampista di qualità assoluta, classe 1997, già molto quotato.



SCATTO MONACO - In particolare, il Monaco sta provando lo scatto decisivo per prendere Tielemans. I primi contatti sono partiti, sarebbe l'uomo giusto al posto giusto nei piani del club del Principato pronto a investire su un nuovo gioiello da rivendere poi a cifre iperboliche in futuro. E Tielemans ci pensa, non solo Inter e Milan, con i rossoneri vigili grazie a Mirabelli su di lui. C'è il Monaco che spinge, pronto a vivere giorni decisivi entro la fine di aprile.