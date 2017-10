C'é un'Italia che non ha convinto, che ha sprecato una grossa occasione e che ha animato a lungo dibattiti sul futuro della Nazionale e c'é un'altra Italia che il futuro vuole prenderselo di corsa, scalpitando per avere una chance. É il caso di Niccolò Barella, centrocampista del Cagliari classe '97 e convocato da Ventura al posto dell'infortunato Verratti.



FUTURO ROSEO - Difficilmente Ventura lo rischierà in una sfida così delicata come quella che questa sera vedrà gli Azzurri affrontare l'Albania, eppure Barella ha già stregato tutti all'interno del ritiro. Parolo in conferenza stampa lo ha descritto come "sveglio e pronto ad imparare" e tanti sono stati gli apprezzamenti anche da parte degli altri senatori.



DERBY DI MERCATO - Paragonato da tanti al primo Nainggolan ammirato proprio a Cagliari Barella é fisicamente meno importante, ma nonostante ció é uno dei migliori recupera palloni dell'intera Serie A (dietro solo a Milinkovic-Savic nel ruolo). Con il suo Cagliari (é cagliaritano doc) é un scadenza 30 giugno 2021 ma in tantissimi club hanno messo gli occhi su di lui. In particolare, secondo Tuttosport, per Barella é pronto un autentico derby di mercato fra Inter e Milan in vista della sessione invernale di calciomercato. Nella settimana che porterà al derby, la rivalità si accende anche fuori dal campo.