La Juventus lo segue da diversi mesi. Osservatori sempre presenti sugli spalti del Parc OL per Corentin Tolisso, visto da vicino anche nelle due sfide del girone di Champions Lague in cui il centrocampista francese ha anche segnato un gol allo Stadium. Dopo qualche timido tentativo per strapparlo al Lione lo scorso gennaio, Beppe Marotta ha preferito rimandare ogni discorso all'estate, mantenendo sempre vivi i contatti sia col club del presidente Aulas che con l'entourage del giocatore. Ma ora dovrà guardarsi dalla concorrenza di due rivali inaspettate nella corsa al classe '94: Inter e Milan.



SFIDA A TRE - Secondo Tuttosport, infatti, le due milanesi si sono mosse chiedendo informazioni sul talento francese, che in questa stagione ha già messo a segno 14 gol in 41 partite. La Juventus è tranquilla, convinta di aver guadagnato negli ultimi mesi una posizione di vantaggio, testimoniata anche dalle recenti dichiarazioni di Tolisso ("Sarebbe difficile dire no alla Juve"). Ma per evitare brutte sorprese, dovrà sbrigarsi: la base d'asta è di 40 milioni di euro.