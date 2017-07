L'inizio della stagione 2017/2018 è ormai alle porte. Inter e Milan saranno protagonisiti di una tornée in Cina, dove disputeranno diverse amichevoli di prestigio. Vediamolo nel dettaglio:



MILAN - Il 3-4 luglio ci sarà il ritrovo per i test medici, mentre dal 5 inizia il raduno a Milanello. L'11 luglio la prima amichevole stagionale contro il Lugano. Il 14 i rossoneri partono per la Cina, dove il 18 affrontano il Borussia Dortmund, il 22 il Bayern Monaco per poi tornare in Italia il 23 luglio per preparare il preliminare di Europa League del 27 luglio.



INTER - L'Inter si trova il 6 luglio quando la squadra partirà per Brunico dove svolgerà la preparazione. Il 9 la prima amichevole contro il Wattens, il 15 contro il Norimberga. Il ritiro finisce il 16 luglio e il 21 c'è la partenza per la Cina. Già il 21 la squadra si Spalletti scende in campo con lo Schalke 04; il 24 gioca contro il Lione, il 27 contro il Bayern Monaco e il 29 contro il Chelsea. Il 30 luglio è previsto il ritorno in Italia.