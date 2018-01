Inter e Napoli sono due società che stanno attraversando momenti estremamente differenti. Da un lato c'é una squadra che lotta e sgomita (e fa fatica nelle ultime gare) sognando il rientro in Champions League, dall'altra ce n'é un'altra che continua a guardare all'impresa di tornare a vincere lo scudetto dopo tanti anni. Obiettivi diversi, ma con un denominatore comune: la necessità per entrambe di trovare un rinforzo in attacco sul mercato.



STESSI OBIETTIVI - Rinforzi necessari per completare la rosa, ampliare il turnover e dare respiro a titolari spremuti oltre il pensabile. Da un lato, quello nerazzurro, serve un cambio anche tattico per il duo di esterni Perisic-Candreva. Dall'altro, quello napoletano inizia ad essere necessario assicurarsi un ricambio per Callejon e all'occorrenza anche Insigne. Per questo le due squadre stanno cercando sul mercato gli stessi obiettivi: Simone Verdi del Bologna e Gerard Deulofeu del Barcellona.



IL PUNTO - Come confermato dalla Gazzetta dello Sport l'Inter é forte sull'esterno in uscita dalla Catalogna, ma è alle prese con un problema economico importante e l'ennesimo no da parte della proprietà a investimenti sul mercato. Spalletti gradisce molto anche Verdi, ma il Bologna lo valuta almeno 25 milioni di euro e l'Inter, anche inserendo delle contropartite, difficilmente potrà inserire una parte fissa cash. Su Verdi il Napoli è quindi fortissimo e a bloccare la trattativa, finora è stata più la volontà del ragazzo. Sarri ha dato il benestare all'operazione, ma non disdegnerebbe un affondo per Deulofeu considerato più veloce, ma meno tecnico dell'Italiano.



INCONTRO COL BARCELLONA - I prossimi giorni, secondo il Corriere della Sera saranno fondamentali perchè prima il Barcellona incontrerà gli agenti di Deulofeu e poi darà il via libera alla cessione anche per problemi di tetto ingaggi legati all'arrivo di Coutinho in maglia blaugrana. Il Napoli ha già in programma un incontro che potrebbe essere decisivo o soltanto un tentativo di stanare definitivamente Verdi. Qualunque sia la scelta il Napoli potendo spendere, è in vantaggio su entrambi gli obiettivi.