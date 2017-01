Come riporta Gazzamercato, Inter e Napoli si stanno danno battaglia per il portiere classe 1994 Alessio Cragno del Benevento in prestito dal Cagliari, e già numero 1 dell'Under 21 italiana di Gigi Di Biagio. Il Cagliari detentore del cartellino ha già fissato il prezzo:10 milioni di euro.