Inter e Benevento alla pari... in Champions League. È la curiosa statistica sulle due formazioni che si affronteranno nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A, 90 minuti molto importanti per gli uomini di Spalletti nella corsa a un posto nella prossima Champions. Come riportato da Ottopagine, sommando le presenze nella competizione europea dei calciatori in rosa, l'Inter è a quota 99 contro le 98 dei campani. Tra i nerazzurri, hanno già ascoltato il famoso inno Miranda (21), Rafinha (16), Brozovic (12), Perisic (11), Lisandro Lopez (8), Santon (7), Borja Valero (6), Ranocchia (6), Cancelo (6), Dalbert (2), Candreva (2), Handanovic (2), mentre tra i sanniti Sagna ha già collezionato 67 apparizioni; seguono Guilherme (13), Tosca (6), Billong (5), Sandro (4) e Djuricic (3).