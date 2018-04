Le ultime gare lo stanno dimostrando: l'uomo in più dell'Inter di Spalletti è Rafinha. Questo è quanto scrive la "rosea", che evidenzia le statistiche del calciatore brasiliano.



“Con lui in campo i nerazzurri tengono più palla (58% in sua presenza, 56% senza) ed effettuano più passaggi nella trequarti campo avversaria (56 di media a gara con lui, 53 senza). Sono miglioramenti lenti che si confermano partita dopo partita. Si tratta semplicemente dell’inserimento di un giocatore che arriva da un pianeta diverso come mentalità calcistica e che sta applicando il suo sapere a una filosofia — quella italiana — che non prevede di arrivare in porta con il pallone. L’assist per Ivan Perisic confezionato domenica pomeriggio contro il Chievo rappresenta perfettamente l’idea di calcio di Rafinha. Un collega — anche di un’altra squadra — nella maggior parte dei casi cerca la porta in quella situazione invece che una sontuosa e raffinata giocata. I tifosi sono estasiati delle sue qualità e tutta l’Inter ne beneficia. Con lui sulla trequarti, può sempre nascere qualcosa di alternativo alle fasce. E le mosse avversarie devono allargare lo spettro per arginare i nerazzurri. Certo, dopo 13 presenze in campionato si potrebbe anche chiedergli un gol. Arriverà, così come sono arrivate la condizione atletica e le giocate decisive”.