Inter, la suggestione maggiore rimane Pastore. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come il calciatore argentino, tra i vari profili, sia quello maggiormente apprezzato dalla società di corso Vittorio Emanuele, che però deve fare i conti con il governo cinese e con il Fair play finanziario. L'ex Palermo ha ormai maturato la scelta di lasciare Parigi e gradirebbe non poco un'esperienza all'Inter, dove potrebbe giocare con maggiore continuità per guadagnarsi un posto al Mondiale. Pastore potrebbe chiedere PSG una cessione in prestito, scrive la "Rosea", ma il club francese ha bisogno di monetizzare già nel prossimo mercato di gennaio, per rientrare almeno in parte dagli investimenti fatti per Mbappe e Neymar. L'altro ostacolo è rappresentato dall'ingaggio del calciatore, che percepisce circa sei milioni di euro.