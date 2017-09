Tre vittorie in altrettante giornate: l'Inter di Spalletti si gode il punteggio pieno e l'edizione odierna de "La Repubblica", sottolinea come in passato, quando i nerazzurri hanno vinto le prime tre partite di campionato, abbiano poi raggiunto una delle prime quattro posizioni in classifica.



"Tre volte nell’era dei tre punti l’Inter aveva iniziato con tre vittorie: nel 1997, nel 2002 e nel 2015, e sempre è riuscita a piazzarsi nelle prime quattro. Servono anche queste notiziole, per acquisire fiducia. Oppure guardare il calendario: Crotone, Bologna, Genoa e Benevento prima della sosta, e del derby".