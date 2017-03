L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la prova di Ever Banega e spiega come l'argentino, nonostante il ritmo compassato, sia stato determinante per la conquista dei tre punti dell'Inter a Cagliari



"Di sicuro ieri Banega ha sfruttato al meglio la grande occasione. Titolare in campionato dopo un mese e mezzo, ha stentato per il primo terzo di gara. L’Inter ballava in mezzo, troppo compassata, e lui non è certo il tipo capace di strappi stravolgenti. Il suo ritmo rimane basso, ma se attorno a lui i compagni si muovono con i tempi giusti in pochi sanno far correre il pallone come il talento di Rosario. Al 34’ lo scatto buono lo ha piantato Perisic e il nostro lo ha pescato col mirino, sul filo del fuorigioco. Cinque minuti dopo Banega si è messo in proprio, con un destro a giro che ha beffato un Gabriel per la verità fantozziano per come ha tirato indietro il braccio, forse ritenendo che la palla sarebbe uscita. Che Banega sia stato l’ombelico dell’Inter però lo dimostrano anche i dati Opta. Ha creato 5 occasioni da gol (nessuno come lui) e azzeccato 46 passaggi, di cui molti non banali".