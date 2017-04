L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Roberto Gagliardini e ne evidenzia la spiccata personalità.



"La personalità di Roberto Gagliardini in campo era stata misurata immediatamente attraverso una serie di partite d’impatto. La sua personalità a parole, invece, non era ancora così nota. Ieri, durante la conferenza stampa di presentazione della partnership con l’azienda motociclistica Swm, ne ha dato dimostrazione. Dopo Crotone, giusto preambolo, è il primo giocatore a parlare. «Non sono d’accordo con alcune parole dette dal direttore sportivo Ausilio, dette magari a caldo. Lui pensa questo, noi dobbiamo capire perché lo ha detto, magari c’è un velo di verità ma dobbiamo lavorare perché non accada più». Gagliardini ha proferito queste parole con un candore che è tipico del personaggio. Sarebbe facile interpretare liberamente e montare il suo pensiero a caso pensando a una «spaccatura» tra rosa e dirigenza. Molto più facile analizzare la frase con un metodo salomonico in cui, dopo aver ammesso di non concordare con il suo dirigente, ammette che ci possa essere un fondo di ragione in ciò che Ausilio ha detto allo Scida domenica pomeriggio. Laddove Gagliardini non c’era perché rimasto a Milano visto l’infortunio alla caviglia destra. Problemino che si sta assorbendo e che non dovrebbe impedirgli di esserci sabato alle 12.30 dal primo minuto".