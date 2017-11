Quello attuale è un altro Icardi, figlio di una nuova interpretazione del suo ruolo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Non sempre l’Inter dà spettacolo ma è organizzata come Spalletti, che le ha dato l’identità mancante, e solida come l’insuperabile Skriniar, uno dei simboli. E poi c’è Icardi, tremendo nella nuova interpretazione del ruolo di centravanti: l’argentino adesso partecipa e non aspetta più, accorcia le distanze, poi in area non c’è difensore che riesca a prendergli le misure. Questo 2-0 all’Atalanta è «firmato» dai suoi due gol, tutti di testa: i 13 centri in campionato sono valsi finora 12 punti”.