Non solo prestiti, nè in uscita nè in entrata.grazie ad un giocatore che è ad oggi il principale candidato a dire addio al club nerazzurro per trovare più spazio. Si tratta dell'attaccante italo-brasiliano, raramente preso in considerazione da Luciano Spalletti eNon solo prestiti, dicevamo, perchèe reinvestire un piccola parte dell'incassocon il Paris Saint Germain garantendo il riscatto (si lavora per una prima tranche da 5 milioni) del suo cartellino allo scoccare di determinate condizioni ().non un euro di meno e il motivo è legato al bilancio societario del club. Il valore residuo del cartellino di Eder (pagato 11,9 milioni nel 2016 dalla Sampdoria) era di poco meno di 9 milioni a giugno 2017 eCon una cessione da almeno 12 milioni si realizzerebbe una plusvalenza da circa 5 milioni (forse un caso ma è proprio la cifra che l'Inter vorrebbe garantire al PSG).Ilè il club che più sta pensando a lui ed è disposto a trattare il suo acquisto a titolo definitivo., invece, non è mai andato oltre la richiesta di un semplice prestito. Ad oggiIl progetto del Crystal Palace non lo convince e andare incontro alle necessità dell'Inter, data la scarsa considerazione che ha avuto in questo inizio di stagione, non è proprio una sua priorità.