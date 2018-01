"Lo sa anche mia nonna che dietro siamo in emergenza e serve un centrale!". Le parole di Luciano Spalletti prima della sosta di gennaio sono arrivate forti e chiare ai piani alti della dirigenza dell’Inter, che si è mossa immediatamente sul mercato per accontentare l’ex allenatore della Roma. L’identikit risponde al nome di Lisandro Lopez, difensore argentino del Benfica ormai vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra. Si tratta di un giocatore dal fisico imponente: 187 centimetri per 80 chilogrammi. Può soffrire sul breve contro attaccanti rapidi, ma sugli allunghi è un difensore di sicuro affidamento. Walter Sabatini e Piero Ausilio hanno regalato a Spalletti un giocatore già pronto, uno stopper di qualità e fisico che sarà l’alternativa ai titolari Joao Miranda e Milan Skriniar e si giocherà con Andrea Ranocchio il ruolo di terzo centrale nerazzurro.



IDENTIKIT - Classe 1989, nato a Villa Constitución e cresciuto nel settore giovanile del Chacarita Juniors in Argentina, Lisandro Lopez approda nel 2010 all’Arsenal de Sarandí, dove vince una volta il titolo del paese. Nel 2013 passa al Benfica che, però, lo gira in prestito al Getafe per una stagione, quella 2013/2014. L’argentino fa ritorno a Lisbona e col club lusitano diventa 3 volte campione di Portogallo. Nel suo palmares anche 2 Coppa di Lega portoghese, una Coppa portoghese e una Supercoppa portoghese. Lisandro, però, non è mai stato un titolare inamovibile nel Benfica. Quest’anno ha disputato solo 8 partite tra campionato e coppe: 595 minuti in totale, di cui solo 236 nella massima competizione portoghese. L’anno scorso ha totalizzato 17 presenze, di cui 8 in campionato condite da 3 gol. Nel 2015/16 Lisandro ha raggiunto le 19 partite con il Benfica, di cui 14 in campionato (con un gol all’attivo). Nella stagione precedente aveva totalizzato solo 11 presenze. È sempre stato il terzo difensore delle Aquile, tranne quest’anno.



L’INTESA - I titolari del Benfica sono Jardel e Luisao, ma con quest’ultimo fermo ai box l’allenatore Rui Vitoria ha lanciato il classe 1997 Ruben Dias. Lisandro Lopez è diventato il quarto centrale nelle gerarchie, finendo ai margini del progetto tecnico. Già a novembre, dopo una serie di esclusioni consecutive tra campionato e coppe, Lisandro (argentino, ma in possesso anche del passaporto spagnolo) aveva manifestato la propria volontà di cambiare aria nella finestra invernale di mercato, nonostante il rinnovo di contratto firmato il 5 marzo 2017 fino al 30 giugno 2021. L’Inter ha lavorato sotto traccia per il difensore e ha raggiunto un’intesa di massima sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Restano da sciogliere le ultime riserve del Benfica, che preferirebbe inserire l'obbligo invece che il diritto di riscatto, ma Lopez è ormai ad un passo dall’Inter: sarà lui il nuovo rinforzo per la difesa di Luciano Spalletti.



PASSIONE ALFA - E pensare che Lisandro Lopez era già stato vicino all’Italia nell’estate 2015: un accordo poi non concluso con la Fiorentina. L’estate scorsa poi è stata la volta della Roma, con Monchi che ha provato a portarlo in Italia sfruttando la stressa volontà del giocatore che da tempo sogna un’avventura lontano dal Portogallo. Adesso è arrivata l’Inter, decisa a chiudere immediatamente per regalare un centrale a Spalletti. Lisandro Lopez trova un club dove gli argentini hanno fatto molto bene negli anni passati: dall’ex capitano Zanetti a Esteban Cambiasso, da Diego Milito a Walter Samuel. Il sogno di Lisandro è “vincere la Champions League”, chissà che in futuro non possa raggiungere la massima competizione europea coi nerazzurri, in quell’Italia che tanto apprezza, come testimonia il suo profilo Instagram. Lisandro, infatti, ha una grande passione per le Alfa Romeo, che spesso mostra sui social network. Dopo aver sfiorato Firenze in passato, Lisandro è pronto ad approdare a Milano, sponda nerazzurra.