Non solo Cancelo. A Milano è sbarcato nuovamente oggi anche Facundo Colidio, attaccante argentino classe 2000 preso dall'Inter che lo ha strappato alla concorrenza di Juventus e Manchester City. Un'operazione onerosa per il gioiello dell'Under 20 dell'Argentina: ben 9 milioni di euro, divisi in 8 milioni più 1 di bonus per accontentare il Boca e portare Colidio in nerazzurro, affare dai costi che dimostrano quanto l'Inter punti su di lui.



ARRIVA SUBITO - In queste ore, Colidio è a Milano per ultimare le pratiche burocratiche legate al suo passaporto comunitario. Se tutto andrà come l'Inter auspica, potrebbe essere tesserato da subito e vestire immediatamente nerazzurro, non più da gennaio 2018 come inizialmente previsto.