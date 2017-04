L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Inter e spiega come il tecnico Stefano Pioli, per tenere alta la concentrazione del gruppo, abbia voluto colloqui individuali con tutti i suoi calciatori.



"L’Inter lancia l’Sos a Mauro Icardi e il capitano vuole rispondere presente interrompendo un’astinenza di reti in trasferta che su azione per lui dura da 6 mesi e mezzo ovvero dal successo del 21 settembre a Empoli. Una vera e propria eternità per un attaccante come lui capace di firmare già 20 gol in Serie A e in corsa per il trono dei bomber. Ieri mattina, al termine della rifinitura, Pioli si è intrattenuto a parlare singolarmente con diversi giocatori sui campi della Pinetina e qualche parola l’ha spesa anche con il suo giocatore simbolo, l’uomo dal quale si aspetta le reti che lancino la rincorsa nerazzurra alla qualificazione diretta alla prossima Europa League. Il tecnico di Parma ha capito che questo è un momento delicato della stagione e che tutto quello che di buono è stato fatto finora (media di 2,11 punti a incontro da quando ha sostituito De Boer e Vecchi) sarà vanificato se la squadra non tornerà a rendere come prima degli ultimi 180' contro Torino e Sampdoria (1 solo punto conquistato). Per questo ha chiesto ancora maggiore attenzione a tutti e con colloqui individuali ha rimarcato il concetto. Niente cali di attenzione e motivazioni feroci perché a Crotone un risultato diverso dalla vittoria sarebbe un fallimento destinato ad aprire un vero e proprio processo. Ecco spiegato perché l’ex allenatore della Lazio ha deciso di prendersi un grosso rischio in vista... del derby: niente panchina per il diffidato Medel che sarà utilizzato dal 1' a centrocampo, con Murillo (anche lui a rischio squalifica) in difesa a fianco di Miranda. Ancora panchina, la quinta consecutiva, per Joao Mario".