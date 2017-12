L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Inter ed evidenzia le lacune di rosa della squadra allenata da Luciano Spalletti, autorizzato ad attendersi qualcosa dal mercato.



“Spalletti ha bisogno di un difensore centrale in più, di un centrocampista con un cambio di passo importante, di un uomo in grado di creare superiorità numerica dal nulla e di un vice Icardi. Per il momento sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri ci sono sicuramente Bastoni, Aleix Vidal, Ramires, Pastore, Mkhitaryan e Deulofeu, mentre per il centravanti si guarderà alle occasioni estere. Sabatini e Ausilio stanno sondando ogni pista, la priorità assoluta è comunque quella di iniettare tanta qualità a ridosso dell’area avversaria”.