L'Inter è alla ricerca di un difensore centrale di altissimo livello e come già mesi fa vi aveva anticipato Calciomercato.com, il preferito di Piero Ausilio è sempre stato Marquinhos, anche se trattare il brasiliano con il PSG appare molto complicato. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



"Il grande sogno, là dietro, resta Marcos Aoás Correa, ovvero Marquinhos, ex della Roma, oggi al Paris Saint Germain. Difficile comunque che il 22enne centrale di San Paolo lasci Parigi: ci sono in effetti alcuni problemi contrattuali, l’impressione è che tutto possa sistemarsi nel giro di un mesetto. L’Inter è naturalmente alla finestra, pronta a intervenire in caso di clamorosa rottura fra il brasiliano e il club francese".