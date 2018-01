L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come per essere sicuri della Champions i nerazzurri abbiano bisogno di almeno cinque innesti.



“Servirebbero quattro o cinque innesti di un certo peso per mettere in sicurezza la Champions in casa Inter. Bisogna intervenire dietro con un centrale in più, in mezzo al campo va trovato un uomo di gamba, è poi forte la necessità di iniettare qualità sulla trequarti e in fascia, senza dimenticare la necessità di un vice Icardi credibile”.