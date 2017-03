L'Inter deve ripartire dopo la pesante sconfitta subita in casa contro la Roma, e dovrà farlo da Cagliari. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come malgrado alcune voci di mercato, Stefano Pioli rimanga comunque tranquillo.



"A Cagliari per riprendere la rincorsa. Senza fare drammi per il pur pesante k.o. con la Roma, ma consapevoli che serve rialzarsi subito per non sprecare il gran lavoro fatto durante gli ultimi tre mesi e mezzo. Questo il senso del messaggio che Stefano Pioli lancerà ai suoi giocatori prima della doppia seduta di allenamento odierna. Malgrado gli spifferi sul proprio destino la prossima stagione, il tecnico ha incassato la fiducia della società e rimane sereno".